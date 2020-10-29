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Москва допускает возможность передачи Азербайджану семи районов, занятых Арменией

, 22:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Общественная служба новостей

Москва допускает возможность передачи Азербайджану семи районов, занятых Арменией
Владимир Путин, фото: pixabay.com

Глава российского государства Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!" подчеркнул, что позиция Москвы по поводу ситуации в Нагорном Карабахе абсолютно открыта.

Москва изначально исходила из необходимости говорить о возможности передачи Азербайджану семи районов "с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией", - отметил Владимир Путин. Президент страны также напомнил о позиции Азербайджана по семи районам Карабаха. По его словам, эти районы "не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении".

Владимир Путин оценил ситуацию в Нагорном Карабахе.  Он обвинил руководство СССР в бездействии во время первого конфликта в Карабахе.

 

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