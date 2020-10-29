Москва допускает возможность передачи Азербайджану семи районов, занятых Арменией

Глава российского государства Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!" подчеркнул, что позиция Москвы по поводу ситуации в Нагорном Карабахе абсолютно открыта.
Москва изначально исходила из необходимости говорить о возможности передачи Азербайджану семи районов "с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией", - отметил Владимир Путин. Президент страны также напомнил о позиции Азербайджана по семи районам Карабаха. По его словам, эти районы "не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении".
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