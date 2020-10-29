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Путин обвинил руководство СССР в бездействии во время первого конфликта в Карабахе

, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

Путин обвинил руководство СССР в бездействии во время первого конфликта в Карабахе
СССР, фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин заявил в рамках инвестиционного форума "Россия зовет", что руководство СССР не приняло достаточных мер для обеспечения безопасности людей в самом начале конфликта в Карабахе.

"Армяне взялись за оружие и сделали это сами. Хорошо они поступили или плохо, но первоначально посылом к их действиям были негативные события на этнической почве", — сказал Владимир Путин.

Российский лидер также отметил, что Россия будет продолжать инициировать мирную договоренность Армении и Азербайджана, поскольку считает азербайджанский и армянский народ "родственными народностями, которые не должны убивать друг друга".

Владимир Путин оценил ситуацию в Нагорном Карабахе.

НС

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