Путин обвинил руководство СССР в бездействии во время первого конфликта в Карабахе
29 октября 2020, 22:06[ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин заявил в рамках инвестиционного форума "Россия зовет", что руководство СССР не приняло достаточных мер для обеспечения безопасности людей в самом начале конфликта в Карабахе.
"Армяне взялись за оружие и сделали это сами. Хорошо они поступили или плохо, но первоначально посылом к их действиям были негативные события на этнической почве", — сказал Владимир Путин.
Российский лидер также отметил, что Россия будет продолжать инициировать мирную договоренность Армении и Азербайджана, поскольку считает азербайджанский и армянский народ "родственными народностями, которые не должны убивать друг друга".
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