Владимир Путин оценил ситуацию в Нагорном Карабахе

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29 октября 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Нагорный Карабах, фото: Victor Lukarevskiy/Russian Look

В Нагорном Карабахе у каждого своя правда, здесь нет простых решений и узел очень сложный. Такое заявление сделал Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии форума «Россия зовет!».

Нужно найти баланс интересов двух стран - Армении и Азербайджана - для решения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, высказал мнение российский лидер Владимир Путин.

Ранее Пашинян объяснил, почему российские военные находятся на границе с Карабахом.

Турция указала России, как себя вести в Сирии и Карабахе.