Турция указала России, как себя вести в Сирии и Карабахе

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29 октября 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

На заседании правящей Партии справедливости и развития турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал резкое заявление в адрес России. Политик сообщил, что Москва не желает перемирия в Сирии и провёл красную линию, которую Россия не должна переступать в карабахском конфликте.



Эрдоган также сообщил, что во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным ему было рассказано о наличии в Карабахе курдов-боевиков. Они принимают активное участие в войне на армянской стороне. Конкретных доказательств о наличии курдов в зоне конфликта не могла предоставить ни одна противоборствующая сторона.



Самое резкое высказывание в адрес Москвы было посвящено сирийскому вопросу. По мнению турецкого политика, Россия совершила несколько ударов по лагерю протурецкой Сирийской национальной армии. Он располагался в Идлибе. Группировка лагеря состояла из арабов, ведущих войну против армии Асада. Складывается впечатление, что Эрдоган потерял контроль над собой. Ему кажется, что Турцию поддержит против России весь мусульманский мир. Данное мнение является ошибочным. С такой позицией Эрдогана могут не принять даже внутри собственной страны. Эксперты считают, что Москве и Анкаре нужно объективно договориться по многим вопросам. Не исключено, что Эрдоган может через несколько дней взять свои слова обратно.



