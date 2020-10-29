Саудовская Аравия разрешила паломничество в Мекку

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29 октября 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

хадж на фото pixabay.com

Власти Саудовской Аравии объявили о разрешении паломничества в Мекку. Главная святыня для мусульман будет открыта уже ближайшие дни.

Паломничества в Мекку начнется с первого ноября. Власти Саудовской Аравии ослабило меры, принятые в рамках борьбы с коронавирусом.

«Паломничество Умры разрешено мусульманам со всего мира», — заявило Министерство паломничества Саудовской Аравии.

Умра — это один повседневное паломничество. В отличие от Хаджа, который совершается в определенные даты по лунному календарю, Умру можно совершать в любое время.

Паломничества для иностранцев были запрещены в Саудовской Аравии в феврале. Тогда королевство закрыло свои границы.

В июле саудиты сделали некоторые послабления и разрешило хадж ограниченному количеству паломников.