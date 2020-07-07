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Саудовская Аравия определила список паломников и правила хаджа в Мекку

, 16:04 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian.com

Саудовская Аравия определила список паломников и правила хаджа в Мекку
хадж в Мекку на фото pixabay.com

Хадж смогут совершить около тысячи человек. Их список утвержден. Саудовская Аравия определила правила паломничества в Мекку.

Паломники могут пить только святую воду из колодца Замзам. Она будет разлита по пластиковым бутылкам. Камешки для изгнания зла будут стерилизованы. Они также будут упакованы.

В обычное время мусульмане во время хаджа подбирают камешки с земли. Но коронавиру внес свои коррективы. Саудовская Аравия была одной из самых пострадавших стран. Там не хотят новой вспышки пандемии. Поэтому разработали правила для совершения хаджа.

Хадж является одной из важнейших исламских традиций. Паломничество в Мекку должен совершить каждый мусульманин хотя бы один раз в жизни. Обычно на хадж собирается около 2,5 миллионов человек. Во время обрядов они стоят, прижавшись плечом к плечу.

В этот раз было решено составить список тех, кому разрешат совершить хадж. В него включили около тысячи человек. В их число вошли медицинские работники, а также сотрудники службы безопасности. Каждый из них впервые совершает хадж. Каждый из паломников обязан будет пройти карантин перед хаджем и после его окончания.

Пандемия усиливается. Количество заразившихся уже приближается к 12 миллионам человек.

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