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В США коронавирусом снова заразились больше 50 тысяч человек за сутки

, 14:12 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В США коронавирусом снова заразились больше 50 тысяч человек за сутки
фото: pixabay.com

Соединенные Штаты укрепились на новом рубеже новых случаев заражений за сутки. В понедельник количество новых диагнозов превысило 50 тысяч. К концу недели ожидается усиление темпов пандемии в этой стране.

В понедельник американские врачи выявили 50 586 новых случаев заражения коронавирусом. Обычно в начале недели фиксируется некоторый спад по сравнению с предыдущей семидневкой. Перелом начинается в среду. А к пятнице количество заболевших достигает пика.

Сейчас в Соединенных Штатах насчитывается 3 041 129 заразившихся коронавирусом. Эта страна лидирует в коронавирусной статистике. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия. Россия занимает четвертую строчку.

По последним данным в мире заразились 11 769 618 человек. Умерли 541 488, вылечились 6 763 593.

#

Страна

Новые диагнозы

Количество заразившихся

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

+171,508

11,769,618

541,488

6,763,593

1

США

+50,586

3,041,129

132,993

1,325,516

2

Бразилия

+21,486

1,626,071

65,556

1,072,229

3

Индия

+22,510

722,007

20,185

440,287

4

Россия

+6,611

694,230

10,494

463,880

5

Перу

+2,985

305,703

10,772

197,619

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