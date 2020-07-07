В США коронавирусом снова заразились больше 50 тысяч человек за сутки

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7 июля 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Соединенные Штаты укрепились на новом рубеже новых случаев заражений за сутки. В понедельник количество новых диагнозов превысило 50 тысяч. К концу недели ожидается усиление темпов пандемии в этой стране.

В понедельник американские врачи выявили 50 586 новых случаев заражения коронавирусом. Обычно в начале недели фиксируется некоторый спад по сравнению с предыдущей семидневкой. Перелом начинается в среду. А к пятнице количество заболевших достигает пика.

Сейчас в Соединенных Штатах насчитывается 3 041 129 заразившихся коронавирусом. Эта страна лидирует в коронавирусной статистике. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия. Россия занимает четвертую строчку.

По последним данным в мире заразились 11 769 618 человек. Умерли 541 488, вылечились 6 763 593.

# Страна Новые диагнозы Количество заразившихся Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир +171,508 11,769,618 541,488 6,763,593 1 США +50,586 3,041,129 132,993 1,325,516 2 Бразилия +21,486 1,626,071 65,556 1,072,229 3 Индия +22,510 722,007 20,185 440,287 4 Россия +6,611 694,230 10,494 463,880 5 Перу +2,985 305,703 10,772 197,619