В США коронавирусом снова заразились больше 50 тысяч человек за сутки

Соединенные Штаты укрепились на новом рубеже новых случаев заражений за сутки. В понедельник количество новых диагнозов превысило 50 тысяч. К концу недели ожидается усиление темпов пандемии в этой стране.
В понедельник американские врачи выявили 50 586 новых случаев заражения коронавирусом. Обычно в начале недели фиксируется некоторый спад по сравнению с предыдущей семидневкой. Перелом начинается в среду. А к пятнице количество заболевших достигает пика.
Сейчас в Соединенных Штатах насчитывается 3 041 129 заразившихся коронавирусом. Эта страна лидирует в коронавирусной статистике. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия. Россия занимает четвертую строчку.
По последним данным в мире заразились 11 769 618 человек. Умерли 541 488, вылечились 6 763 593.
|
#
|
Страна
|
Новые диагнозы
|
Количество заразившихся
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
+171,508
|
11,769,618
|
541,488
|
6,763,593
|
1
|
США
|
+50,586
|
3,041,129
|
132,993
|
1,325,516
|
2
|
Бразилия
|
+21,486
|
1,626,071
|
65,556
|
1,072,229
|
3
|
Индия
|
+22,510
|
722,007
|
20,185
|
440,287
|
4
|
Россия
|
+6,611
|
694,230
|
10,494
|
463,880
|
5
|
Перу
|
+2,985
|
305,703
|
10,772
|
197,619