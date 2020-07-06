Самые опасные страны по коронавирусу

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6 июля 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Составлена пятерка самых опасных стран. Россия не входит в этот список. Таковы данные ресурса Worldometers.

Основу списка составили темпы пандемии. В пятерку самых опасных стран вошли те, в которых самое большое количество случаев заражения, установленных врачами за сутки.

На первом месте Соединенные Штаты. Несколько дней назад среднесуточное количество диагнозов в этой стране вышло на уровень 50 тысяч. Накануне в этой стране заразились 44 530 человек. На выходных количество новых диагнозов всегда уменьшается. 44,5 тысячи — это очень большой показатель для воскресенья.

В Бразилии в воскресенье заразились 26 209 человек. В Индии 23 932. Индия догоняет Бразилию по темпам коронавируса. Накануне она вытеснила Россию с третьего места в мировой covid-статистике.

По последним данным коронавирусом заражены 11 588 358 человек. Умерли 537 388, вылечились 6 555 529 человек.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество вылечившихся Весь мир 11,588,358 +175,499 6,555,529 1 США 2,983,155 +44,530 1,289,687 2 Бразилия 1,604,585 +26,209 978,615 3 Индия 700,724 +23,932 425,568 4 Южная Африка 196,750 +8,773 93,315 5 Мексика 256,848 +6,914 155,604