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Самые опасные страны по коронавирусу

, 15:32 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Самые опасные страны по коронавирусу
эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Составлена пятерка самых опасных стран. Россия не входит в этот список. Таковы данные ресурса Worldometers.

Основу списка составили темпы пандемии. В пятерку самых опасных стран вошли те, в которых самое большое количество случаев заражения, установленных врачами за сутки.

На первом месте Соединенные Штаты. Несколько дней назад среднесуточное количество диагнозов в этой стране вышло на уровень 50 тысяч. Накануне в этой стране заразились 44 530 человек. На выходных количество новых диагнозов всегда уменьшается. 44,5 тысячи — это очень большой показатель для воскресенья.

В Бразилии в воскресенье заразились 26 209 человек. В Индии 23 932. Индия догоняет Бразилию по темпам коронавируса. Накануне она вытеснила Россию с третьего места в мировой covid-статистике.

По последним данным коронавирусом заражены 11 588 358 человек. Умерли 537 388, вылечились 6 555 529 человек.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество вылечившихся

Весь мир

11,588,358

+175,499

6,555,529

1

США

2,983,155

+44,530

1,289,687

2

Бразилия

1,604,585

+26,209

978,615

3

Индия

700,724

+23,932

425,568

4

Южная Африка

196,750

+8,773

93,315

5

Мексика

256,848

+6,914

155,604

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