Самые опасные страны по коронавирусу

Составлена пятерка самых опасных стран. Россия не входит в этот список. Таковы данные ресурса Worldometers.
Основу списка составили темпы пандемии. В пятерку самых опасных стран вошли те, в которых самое большое количество случаев заражения, установленных врачами за сутки.
На первом месте Соединенные Штаты. Несколько дней назад среднесуточное количество диагнозов в этой стране вышло на уровень 50 тысяч. Накануне в этой стране заразились 44 530 человек. На выходных количество новых диагнозов всегда уменьшается. 44,5 тысячи — это очень большой показатель для воскресенья.
В Бразилии в воскресенье заразились 26 209 человек. В Индии 23 932. Индия догоняет Бразилию по темпам коронавируса. Накануне она вытеснила Россию с третьего места в мировой covid-статистике.
По последним данным коронавирусом заражены 11 588 358 человек. Умерли 537 388, вылечились 6 555 529 человек.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
11,588,358
|
+175,499
|
6,555,529
|
1
|
США
|
2,983,155
|
+44,530
|
1,289,687
|
2
|
Бразилия
|
1,604,585
|
+26,209
|
978,615
|
3
|
Индия
|
700,724
|
+23,932
|
425,568
|
4
|
Южная Африка
|
196,750
|
+8,773
|
93,315
|
5
|
Мексика
|
256,848
|
+6,914
|
155,604