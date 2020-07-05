Индия обогнала Россию по коронавирусу

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5 июля 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

коронавирусная проверка на российской границе на фото из архива автора

Россия спустилась с третьего места на четвертое в коронавирусной статистике. Таковы данные ресурса Worldometers.

На фоне России, где эпидемиологическая ситуация потихоньку стабилизируется, Индия пора бить в набат. В короткое время темпы пандемии в этой стране увеличили обороты. Теперь там заражается по 20 — 25 тысяч человек в сутки.

В нашей стране даже в худшие времена этот показатель не превышал среднюю отметку в 10 тысяч. Теперь показатели и вовсе снизились до 6 — 7 тысяч новых диагнозов.

Если говорить о масштабах всей планеты, то пандемия усиливается. Накануне врачи зафиксировали 189 626 новых случаев заражений. Но для субботы это традиционная картина. В этот день недели суточные показатели всегда снижаются. В среднем за сутки во всем мире заражаются больше 200 тысяч человек каждый день.

Сейчас коронавирусом заражены 11 448 554 человека. Умерли 534 861, вылечились 6 480 776 человек.

# Страна Количество заразившихся Количество смертей Количество вылечившихся Новые диагнозы Весь мир 11,448,554 534,861 6,480,776 +189,626 1 США 2,947,496 132,374 1,260,695 +45,182 2 Бразилия 1,578,376 64,365 978,615 +35,035 3 Индия 687,760 19,568 417,509 +24,015 4 Россия 681,251 10,161 450,750 +6,632 5 Перу 299,080 10,412 189,621 +3,481