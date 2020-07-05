Индия обогнала Россию по коронавирусу

Россия спустилась с третьего места на четвертое в коронавирусной статистике. Таковы данные ресурса Worldometers.
На фоне России, где эпидемиологическая ситуация потихоньку стабилизируется, Индия пора бить в набат. В короткое время темпы пандемии в этой стране увеличили обороты. Теперь там заражается по 20 — 25 тысяч человек в сутки.
В нашей стране даже в худшие времена этот показатель не превышал среднюю отметку в 10 тысяч. Теперь показатели и вовсе снизились до 6 — 7 тысяч новых диагнозов.
Если говорить о масштабах всей планеты, то пандемия усиливается. Накануне врачи зафиксировали 189 626 новых случаев заражений. Но для субботы это традиционная картина. В этот день недели суточные показатели всегда снижаются. В среднем за сутки во всем мире заражаются больше 200 тысяч человек каждый день.
Сейчас коронавирусом заражены 11 448 554 человека. Умерли 534 861, вылечились 6 480 776 человек.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Количество смертей
|
Количество вылечившихся
|
Новые диагнозы
|
Весь мир
|
11,448,554
|
534,861
|
6,480,776
|
+189,626
|
1
|
США
|
2,947,496
|
132,374
|
1,260,695
|
+45,182
|
2
|
Бразилия
|
1,578,376
|
64,365
|
978,615
|
+35,035
|
3
|
Индия
|
687,760
|
19,568
|
417,509
|
+24,015
|
4
|
Россия
|
681,251
|
10,161
|
450,750
|
+6,632
|
5
|
Перу
|
299,080
|
10,412
|
189,621
|
+3,481