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Индия обогнала Россию по коронавирусу

, 18:39 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Индия обогнала Россию по коронавирусу
коронавирусная проверка на российской границе на фото из архива автора

Россия спустилась с третьего места на четвертое в коронавирусной статистике. Таковы данные ресурса Worldometers.

На фоне России, где эпидемиологическая ситуация потихоньку стабилизируется, Индия пора бить в набат. В короткое время темпы пандемии в этой стране увеличили обороты. Теперь там заражается по 20 — 25 тысяч человек в сутки.

В нашей стране даже в худшие времена этот показатель не превышал среднюю отметку в 10 тысяч. Теперь показатели и вовсе снизились до 6 — 7 тысяч новых диагнозов.

Если говорить о масштабах всей планеты, то пандемия усиливается. Накануне врачи зафиксировали 189 626 новых случаев заражений. Но для субботы это традиционная картина. В этот день недели суточные показатели всегда снижаются. В среднем за сутки во всем мире заражаются больше 200 тысяч человек каждый день.

Сейчас коронавирусом заражены 11 448 554 человека. Умерли 534 861, вылечились 6 480 776 человек.

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Страна

Количество заразившихся

Количество смертей

Количество вылечившихся

Новые диагнозы

Весь мир

11,448,554

534,861

6,480,776

+189,626

1

США

2,947,496

132,374

1,260,695

+45,182

2

Бразилия

1,578,376

64,365

978,615

+35,035

3

Индия

687,760

19,568

417,509

+24,015

4

Россия

681,251

10,161

450,750

+6,632

5

Перу

299,080

10,412

189,621

+3,481

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