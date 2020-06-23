Иностранные паломники не смогут совершить хадж в 2020 году

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23 июня 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Хадж. Мекка. Фото: pixabay.com

Коронавирус стал причиной серьезных ограничений для проведения хаджа иностранцами.

В министерстве по делам хаджа Саудовской Аравии заявили, что хадж в этом году смогут совершить лишь те иностранцы, которые уже находятся на территории страны.

Сейчас любая деятельность в Саудовской Аравии разрешена при выполнении всех санитарных норм, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции, скопление людей в одном месте не должно превышать 50 человек. До особого распоряжения под запретом остаётся любое международное сообщение.

В этом году период хаджа приходится на 28 июля - 2 августа.