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Neue Zürcher Zeitung об ударе ВКС по протурецким боевикам в Идлибе: Россия нащупала ахиллесову пяту Эрдогана

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

Neue Zürcher Zeitung об ударе ВКС по протурецким боевикам в Идлибе: Россия нащупала ахиллесову пяту Эрдогана
Президент Турции Реджеп Эрдоган, Xinhua / globallookpress.com

Москва нащупала ахиллесову пяту Реджепа Эрдогана. Такой комментарий по поводу недавнего удара российских ВКС по протурецким боевикам в сирийском Идлибе дан в материале, размещенном на страницах швейцарских СМИ.

Как пишет издание Neue Zürcher Zeitung, глава Турции Эрдоган поступил наперекор интересам Москвы, поддержав наемниками и беспилотниками Вооруженные силы Азербайджана, начавшие в конце прошлого месяца наступление в Нагорном Карабахе. В этой ситуации власти РФ сделали предостережение Анкаре.

Атака против поддерживаемой Турцией группировки «Файлак аш-Шам» в Идлибе был призван показать Реджепу Эрдогану, что ему не следует перегибать палку, говорится в процитированной публикации. Отмечается, что российское руководство нащупало ахиллесову пяту политика.

Москва имеет явное преимущество в Идлибе, в случае организации наступления на боевиков в провинции Турция столкнется с огромным количествам беженцев. Это крайне неблагоприятный вариант развития событий для Эрдогана, констатирует Neue Zürcher Zeitung.

ДЦ

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