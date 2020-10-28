Журналист Юнус Эрдогду: закрытие Турцией Босфора для РФ «вернуло» бы Крым Украине за неделю

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28 октября 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Закрытие Анкарой пролива Босфор для флота Российской Федерации «вернуло» бы Крымский полуостров Киеву за неделю. Соответствующую точку зрения высказал Юнус Эрдогду, журналист из Турции, проживающий на Украине.

Эрдогду, процитированный отечественным интернет-изданием «Репортер», добавил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган не пошел на перекрытие жизненно важных для Москвы коммуникаций, так как Россия является очень сильной в военном отношении страной.

Ранее в среду сообщалось, что Алексей Муратов, общественник из самопровозглашенной ДНР, спрогнозировал скорый референдум о присоединении Украины к РФ.