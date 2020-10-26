Портал Haberler.com: Реджеп Эрдоган хочет, чтобы Крым «вернулся» в состав Турции
26 октября 2020, 12:35[ «Аргументы Недели» ]
Турецкий президент Реджеп Эрдоган хочет, чтобы Крымский полуостров «вернулся» в состав его страны. Соответствующая точка зрения представлена в материале, размещенном некоторое время назад на страницах зарубежных интернет-СМИ.
По мнению, приведенному сайтом Haberler.com, Эрдоган, не признающий российский статус полуострова, также не считает, что он принадлежит Украине. Отмечается, что, согласно убеждению политика, Россия несправедливо взяла Крым у Османской империи в XVIII столетии и регион следует «вернуть» современной Турции.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко, бывший украинский лидер, поведал, как «победить» Российскую Федерацию.
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