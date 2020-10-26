Портал Haberler.com: Реджеп Эрдоган хочет, чтобы Крым «вернулся» в состав Турции

Аргументы Недели → В мире 13+

26 октября 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Турецкий президент Реджеп Эрдоган хочет, чтобы Крымский полуостров «вернулся» в состав его страны. Соответствующая точка зрения представлена в материале, размещенном некоторое время назад на страницах зарубежных интернет-СМИ.

По мнению, приведенному сайтом Haberler.com, Эрдоган, не признающий российский статус полуострова, также не считает, что он принадлежит Украине. Отмечается, что, согласно убеждению политика, Россия несправедливо взяла Крым у Османской империи в XVIII столетии и регион следует «вернуть» современной Турции.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко, бывший украинский лидер, поведал, как «победить» Российскую Федерацию.