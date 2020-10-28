Жириновский призвал власти Белоруссии похитить, судить и казнить Тихановскую

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28 октября 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский, State Duma Russia / globallookpress.com

Владимир Жириновский, депутат Государственной Думы Российской Федерации, призвал власти Белоруссии провести операцию по похищению оппозиционного политика Светланы Тихановской с ее последующей казнью. Соответствующее заявление парламентарий сделал, выступая в телевизионном эфире.

Жириновский, принявший участие в передаче «60 минут» на канале «Россия 1», отметил, что белорусским силовикам следует выкрасть Тихановскую из гостиницы в Вильнюсе. В дальнейшем оппозиционера следует судить в Минске и повесить в центре города, заявил депутат.

Представитель Госдумы добавил, что деятельность Светланы Тихановской направлена на развал Белоруссии.

Ранее сегодня сообщалось, что в ДНР предрекли скорый референдум о присоединении Украины к России.