Тихановская призвала предпринимателей поддержать общенациональную забастовку в Белоруссии

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26 октября 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Тихановская, фото из соцсетей

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала предпринимателей, частный бизнес, и религиозные общины, работников сфер культуры, спорта и ИТ поддержать общенациональную забастовку.

Тихановская вчера объявила о начале забастовки в Белоруссии 26 октября. Поддерживаемая белорусской оппозицией активистка написала в своем Telegram-канале: "Я верю, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день. Ведь забастовка госпредприятий — это рычаг экономического давления. А забастовка частных компаний — проявление солидарности каждого с каждым, и это не менее важно".

По данным Светланы Тихановской, в понедельник, 26 октября, с утра бастуют работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты вузов.

Согласно информации канала "НЕХТА Live", стачки проходят на предприятиях Гродно Азот, МТЗ, МЗКТ, МАЗ, Атланте, Белкоммунмаше, бастуют студенты, строители и работники сферы услуг.



Однако пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева заявила, что сегодня в Белоруссии все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме.