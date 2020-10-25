Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку с 26 октября
25 октября 2020, 21:21[ «Аргументы Недели» ]
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в воскресенье, 25 октября объявила общенациональную забастовку с понедельника, 26 октября.
Тихановская перед началом забастовки написала в Telegram-канале: «Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон». Она убеждена, что «вернуть закон» в стране поможет «главное мирное оружие - солидарность».
25 октября истекает срок «народного ультиматума», который ранее Тихановская предъявила властям Белоруссии. Тихановская заявляла, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в Белоруссии начнется забастовка всех предприятий.
Среди требований белорусской оппозиции были: отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, прекращение «насилия на улицах».
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