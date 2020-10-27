Экс-полковник Баранец: Путин загнал США в угол заявлением о крылатой ракете 9М729

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27 октября 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал заявление президента Владимира Путина, сообщившего, что Москва готова больше не развертывать на европейской части РФ крылатую ракету 9М729 при условии встречных шагов стран Североатлантического альянса.

По словам Баранца, ставшего собеседником журналистов «Царьграда», этой инициативой Путин загнал Соединенные Штаты в угол. Как отметил эксперт, теперь Вашингтону «некуда деваться». У американских властей только два варианта действий – либо согласиться на предложение главы России, либо начать «выдумывать какую-нибудь новую причину» для затягивания переговоров о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Действие соглашения завершается в феврале 2021 года.

Ранее во вторник сообщалось, что на страницах отечественных интернет-СМИ высказали предположение, согласно которому вчерашний удар российской авиации по параду боевиков в сирийском Идлибе мог стать ответом Анкаре на отправку наемников в Нагорный Карабах.