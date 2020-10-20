Экс-полковник Баранец: в С-400 заложены «хитрости», которые не позволят США рассекретить российские комплексы

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20 октября 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Зенитно-ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты не смогут узнать секреты российских зенитно-ракетных комплексов С-400, если Турция передаст поставленные Москвой системы Вашингтону. Об этом в разговоре с журналистами заявил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

По словам Баранца, в С-400 заложены «хитрости», моментально приводящие в негодность схемы или платы при их вскрытии. Как только американские специалисты «залезут» в какой-либо секретный узел системы ПВО, он мгновенно выйдет из строя, отметил собеседник «Царьграда».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что, по мнению авторов журнала The National Interest, США смогут побеждать лучшие российские танки с помощью искусственного интеллекта.