МИД Украины сообщил, что США поддержат стратегию Киева по «возврату» Крыма

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27 октября 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

Эмине Джапаровв и Кристина Квин, фото с сайта МИД Украины

Соединенные Штаты Америки готовы поддержать стратегию Украины по возврату Крыма. Украинские власти планируют сформировать для «возвращения» полуострова проект «Крымская платформа», - сообщает kp.ru.

МИД Украины со ссылкой на заявление поверенного в делах США Кристины Квин сообщил, что Вашингтон поддержит Киев. Американский дипломат Кристина Квин подчеркнула, что позиция Соединенных Штатов по вопросу Крыма и его возвращению «остается твердой и неизменной».

О намерении Украины создать так называемую международную консультативно-координационную платформу для «возвращения» Крыма стало известно в середине лета 2020 года. Украинские власти выразили надежду на то, что проект поддержат Великобритания, Франция, Германия и США.

Президент Турции Реджеп Эрдоган недавно заявил о желании, чтобы Крымский полуостров «вернулся» в состав его страны.

Как пишут СМИ в КНР, попытка отбить у Российской Федерации Крым силой привела бы к негативным последствиям для Украины.

Крым вошел в состав РФ по итогам проведенного в 2014 году референдума.