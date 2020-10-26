Песков отреагировал на заявление Байдена о России, как наибольшей угрозе для США
26 октября 2020, 14:30[ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Джо Байдена, кандидата в президенты США, о России, как "наибольшей угрозе для Соединенных Штатов. Песков назвал высказывание Байдена как попытку насаждения ненависти к России.
Кандидат на пост американского президента от Демократической партии Джо Байден ранее заявил, что наибольшую угрозу для США "в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия". Самым большим конкурентом своей страны он назвал Китай.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров комментируя заявление Байдена, высказал мнение, что "это для внутреннего пользования цитата".
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