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Байден назвал Россию «главной угрозой» для США

, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

Байден назвал Россию «главной угрозой» для США
Джо Байден, Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден заявил, что наибольшую угрозу для США на международной арене представляет Россия.

«Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия. Во-вторых, я считаю, что самым большим конкурентом является Китай», - высказал он в интервью телекомпании CBS.

По его словам, от дальнейшего подхода зависит, останемся ли мы конкурентами, или это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил. При этом Байден отметил, что не менее серьезную опасность для США на международной арене представляет политика действующего президента Дональда Трампа. 

«… он сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям … такой подход президента обернулся увеличением ракетного арсенала КНДР и приближением Ирана к созданию ядерного оружия. Наши друзья по НАТО отворачиваются от нас, потому что не могут на нас положиться», - пояснил бывший вице-президент. 

Байден уже говорил, что Россия – противник США, и в случае его победы на ноябрьских выборах Москва «заплатит цену» за предполагаемое вмешательство в американский избирательный процесс.

Ранее политолог Евгений Сатановский предупредил о возможной войне в случае победы Байдена на выборах. 

БА

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