Политолог Сатановский предупредил о возможной войне в случае победы Байдена на выборах

Аргументы Недели → Политика 13+

24 октября 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: газета, Miguel Candela/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Политолог Евгений Сатановский, комментируя последние дебаты кандидатов на пост президента Соединенных Штатов, заявил, что Джо Байден выглядит явно более слабым на фоне действующего главы государства Дональда Трампа.

Сатановский отметил, что Байден постоянно путается в фактах и забывает, на какой пост баллотируется и где выступает. По его словам, главная цель бывшего вице-президента дожить до выборов.

«Тут главное, чтоб он до выборов дожил. Ему вообще-то не Штатами командовать, а отдыхать в специализированной геронтологии», - пояснил он.

Политолог добавил, что Трамп ведет себя более активно, выступает перед большими толпами, общается с народом, «иногда приплясывает». Их объединяет только мнение, что развитию США мешают Россия и Китай, напомнил он.

При этом Сатановский назвал главным достоинством Трампа, что он не пытается развязать войну, поэтому странам выгодна его победа. Он считает, что если президентом США станет Байден, то 100% будет конфликт. Зато с экономической точки зрения выгоднее Байден, продолжает эксперт. Сатановский объяснил, что политик как сторонник защиты природы, сократит нефтедобычу на территории страны, тем самым снизит цены на нефть.

Ранее Сатановский, отвечая на заявление Эрдогана о Крыме, назвал его «султаном», а Зеленского - «низким лицедеем».