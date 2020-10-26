Сенатор Джабаров о высказывании Байдена про угрозу России для США: «Изощряются друг перед другом, кто больше скажет плохого о РФ»
26 октября 2020, 09:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление кандидата на пост президента США Джо Байдена о том, что Россия – «главная угроза» для Вашингтона.
«Честно говоря, мне кажется, это для внутреннего пользования цитата, потому что в реальности господин Байден прекрасно понимает, что мы не собираемся ни подрывать внутреннее состояние Америки, ни разрушать их альянсы с другими странами», - пояснил он RT.
Джабаров отметил, что Россия заинтересована в нормальных отношениях с США. По его словам, тема о том, что во всем виновата Москва стала настолько популярной в Вашингтоне, что «они уже с этой пластинки слезть не могут, что один кандидат, что другой, изощряются друг перед другом, кто больше скажет плохого о РФ». Сенатор призвал к этому относиться спокойнее.
«Потерпеть ещё надо чуть больше недели: когда всё успокоится наконец, пройдут выборы, может быть, они немного риторику изменят», - резюмировал он.
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