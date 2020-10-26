Песков: Россия не может оставить без внимания забастовки в Белоруссии на заводах и на предприятиях

Аргументы Недели → В мире 13+

26 октября 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Россия не может оставить без внимания забастовки на заводах и предприятиях в Белоруссии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что из-за взаимосвязанности российской и белорусской экономик для РФ важен вопрос их ритмичного и надежного функционирования.

Отвечая на вопрос журналистов, видят ли в Кремле ущерб для России из-за протестов в Белоруссии, затронувших работу предприятий, Песков сказал: "Безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим".

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что "взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находятся на высочайшем уровне", и России "важно, насколько ритмично и надежно функционируют предприятия Белоруссии".

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку с понедельника, 26 октября. По данным Тихановской, сегодня с утра бастуют работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты вузов.