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Алиев заявил, что Азербайджан занял больше ста населенных пунктов в Карабахе

, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Алиев заявил, что Азербайджан занял больше ста населенных пунктов в Карабахе
Ильхам Алиев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что за время конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе под контроль республики перешло больше 100 населенных пунктов.

«За этот период более 100 населенных пунктов - города, села - было освобождено от оккупации. В освобожденных городах и селах уже развевается флаг Азербайджана», - пояснил он.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Алиев контролирует максимум «третью часть» боевых действий в Карабахе, поскольку в военные действия вовлечена Турция, а также террористы и наемники. Однако президент Азербайджана не видит доказательств того, что Анкара оказывает подобную поддержку Баку. Он отметил, что Турция помогает республике лишь политически.

Ранее  Алиев сообщил о готовности согласовать режим прекращения огня в НКР и назвал условия, при которых установится перемирие. 

БА

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