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Пушков прокомментировал слова Трампа о разрешении конфликта в Карабахе с лёгкостью

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков прокомментировал слова Трампа о разрешении конфликта в Карабахе с лёгкостью
Алексей Пушков, фото: Тwitter.com/alexey_pushkov

Соединённые Штаты Америки не способны решить конфликт в Нагорном Карабахе, так как не смогли разрешить конфликты в ряде стран ранее. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, пообещавшего с легкостью разрешить конфликт в Карабахе.

По оценке российского политика,  "Трамп в своем репертуаре". "Конфликты в Афганистане, Сирии, Ливии, на Украине, как и проблему Северной Кореи он уже «решил». Но другого ответа он дать не может, хотя знает: США не способны решить ни один из этих конфликтов", - написал политик в Твиттер комментарий к заявлению американского президента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия, при которых в Нагорном Карабахе установится перемирие.
25 октября Армения и Азербайджан объявили третье перемирие.

ИЧ

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