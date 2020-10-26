Пушков прокомментировал слова Трампа о разрешении конфликта в Карабахе с лёгкостью
26 октября 2020, 07:14[ «Аргументы Недели» ]
Соединённые Штаты Америки не способны решить конфликт в Нагорном Карабахе, так как не смогли разрешить конфликты в рядестран ранее. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, пообещавшего с легкостью разрешить конфликт в Карабахе.
По оценке российского политика, "Трамп в своем репертуаре". "Конфликты в Афганистане, Сирии, Ливии, на Украине, как и проблему Северной Кореи он уже «решил». Но другого ответа он дать не может, хотя знает: США не способны решить ни один из этих конфликтов", - написал политик в Твиттер комментарий к заявлению американского президента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия, при которых в Нагорном Карабахе установится перемирие. 25 октября Армения и Азербайджан объявили третье перемирие.
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