Женщина пожаловалась на симптомы COVID-19 через 10 месяцев после заражения: «Болезнь отнимает у вас все, что у вас есть»

Британка Ник Кимберли рассказала, что ее на протяжении 10 месяцев не покидают симптомы новой коронавирусной инфекции. По ее словам, она заболела на прошлое Рождество, в поездке на Карибское море.
53-летняя женщина поделилась, что в аэропорту пообщалась с китайцами, прилетевшими из Уханя, и всю неделю отпуска пролежала в постели с высокой температурой, кашлем и потерей обоняния. По возращении домой Ник прошла обследование, врачи обнаружили, что ее железы и внутренние органы долгое время не работали должным образом. Однако правильный диагноз никто поставить не мог.
«Это самая ужасная болезнь, она отнимает у вас все, что у вас есть», - призналась она.
Ник отметила, что ее мучили боли в груди, внезапные потери зрения, затрудненное дыхание и боль в суставах. Она добавила, что о положительном результате на коронавирус узнала только в июне, когда сдала для исследования плазму крови.
Кроме того, женщина была красноречива и работала журналисткой на BBC, но после затяжной болезни ее кратковременная память ослабла.
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