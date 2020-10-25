Женщина пожаловалась на симптомы COVID-19 через 10 месяцев после заражения: «Болезнь отнимает у вас все, что у вас есть»

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25 октября 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

человек в маске, фото: pixels.com

Британка Ник Кимберли рассказала, что ее на протяжении 10 месяцев не покидают симптомы новой коронавирусной инфекции. По ее словам, она заболела на прошлое Рождество, в поездке на Карибское море.

53-летняя женщина поделилась, что в аэропорту пообщалась с китайцами, прилетевшими из Уханя, и всю неделю отпуска пролежала в постели с высокой температурой, кашлем и потерей обоняния. По возращении домой Ник прошла обследование, врачи обнаружили, что ее железы и внутренние органы долгое время не работали должным образом. Однако правильный диагноз никто поставить не мог.

«Это самая ужасная болезнь, она отнимает у вас все, что у вас есть», - призналась она.

Ник отметила, что ее мучили боли в груди, внезапные потери зрения, затрудненное дыхание и боль в суставах. Она добавила, что о положительном результате на коронавирус узнала только в июне, когда сдала для исследования плазму крови.

Кроме того, женщина была красноречива и работала журналисткой на BBC, но после затяжной болезни ее кратковременная память ослабла.

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