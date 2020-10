Шварценеггер перенес операцию на сердце

Известный голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенёс операцию по замене сердечного клапана. Об этом он сообщил поклонникам вечером в пятницу, 23 октября.

«Благодаря команде клиники Кливленда у меня есть новый аортальный клапан в придачу к моему новому легочному клапану с прошлой операции», - написал он в Twitter.

Шварценеггер рассказал о «фантастическом» самочувствии и о том, что уже гуляет по улицам Кливленда, «наслаждаясь потрясающими статуями».

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA