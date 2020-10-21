Танец Бритни Спирс в нижнем белье взволновал фанатов: «Мертвые глаза. Пустота во взгляде и грусть»

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21 октября 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Бритни Спирс, фото:Thirsty.com/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Известная певица Бритни Спирс часто делится с поклонниками небольшими танцевальными видео, которые записывает во время репетиций. Однако последний ролик, который опубликовала знаменитость, не обрадовал, а напугал фанатов.

Бритни Спирс предстала перед пользователями в красном топе и черных трусиках на тонких завязочках. При этом во время танца певица не испытывала никаких эмоций, ее взгляд был мертвым и холодным, а движения заторможенными. Комментируя поведение знаменитости, поклонники предположили, что она вновь взялась за старое – употребление запрещённых веществ.

«Ее накачали наркотиками. Отправьте это в полицию», «Мертвые глаза. Пустота во взгляде и грусть», «Она явно не в порядке», - пишут взволнованные фанаты.

Однако позже Бритни Спирс без объяснений удалила видео.

Адвокат певицы Сэм Ингам сравнил ее текущее состояние с пациентом в коме. По его словам, Бритни давно не хочет выступать на сцене, но ее отец, директор артистки, принуждает ее к этому.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FREE BRITNEY JEAN SPEARS (@freebritneyjeanspearsnow) 20 Окт 2020 в 10:34 PDT