Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Танец Бритни Спирс в нижнем белье взволновал фанатов: «Мертвые глаза. Пустота во взгляде и грусть»

, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Танец Бритни Спирс в нижнем белье взволновал фанатов: «Мертвые глаза. Пустота во взгляде и грусть»
Бритни Спирс, фото:Thirsty.com/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Известная певица Бритни Спирс часто делится с поклонниками небольшими танцевальными видео, которые записывает во время репетиций. Однако последний ролик, который опубликовала знаменитость, не обрадовал, а напугал фанатов.

Бритни Спирс предстала перед пользователями в красном топе и черных трусиках на тонких завязочках. При этом во время танца певица не испытывала никаких эмоций, ее взгляд был мертвым и холодным, а движения заторможенными. Комментируя поведение знаменитости, поклонники предположили, что она вновь взялась за старое – употребление запрещённых веществ.

«Ее накачали наркотиками. Отправьте это в полицию», «Мертвые глаза. Пустота во взгляде и грусть», «Она явно не в порядке», - пишут взволнованные фанаты.

Однако позже Бритни Спирс без объяснений удалила видео.

Адвокат певицы Сэм Ингам сравнил ее текущее  состояние с пациентом в коме. По его словам, Бритни давно не хочет выступать на сцене, но ее отец, директор артистки, принуждает ее к этому.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FREE BRITNEY JEAN SPEARS (@freebritneyjeanspearsnow)

БА

В мире

Вассерман: Россия вмешается в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР, но не прямым вторжением

Вассерман: Россия вмешается в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР, но не прямым вторжением

Возможное нападение Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР является для Российской Федерации «красной линией», перехода которой Москва не допустит. Об этом заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью