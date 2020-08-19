Певица Бритни Спирс выступила против того, чтобы отец остался ее опекуном
19 августа 2020, 12:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: woman.ru
Всемирно известная американская певица Бритни Спирс выступила против того, чтобы отец был ее опекуном и распоряжался ее имуществом и доходами. Артистка не доверяет своему ближайшему родственнику.
12 лет назад суд заявил о необходимости установления опекунства над Бритни Спирс. Тогда было решено, что средствами певицы будет распоряжаться ее отец. Впоследствии стало известно, что мужчина и его дочь часто вступали в конфликты, поскольку он не позволял ей ничего делать без его согласия.
Родственник артистки осенью прошлого года из-за возникших проблем со здоровьем передал право на опеку своей помощнице Джоди Монтгомери. Позже выяснилось, что Бритни понравилось это решение.
Уточняется, что срок действия договора, согласно которому Джеймс Спирс является опекуном 38-летней артистки, истекает уже в этом месяце. Окончательное решение об опеке будет принимать суд.
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