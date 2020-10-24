Президент Польши заразился коронавирусом

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24 октября 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Анджей Дуда, Фото:Annika Haas/Three Seas/globallookpress.com

Президент Польши Анджей Дуда заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спыхальский в субботу, 24 октября.

«Вчера президенту Анджею Дуде сделали тест на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ушёл на самоизоляцию после того, как у заместителя министра регионального развития и благоустройства республики, с которым он недавно контактировал, выявили коронавирус.