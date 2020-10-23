Премьер Болгарии ушел на самоизоляцию

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23 октября 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

Бойко Борисов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ушёл на самоизоляцию после того, как у заместителя министра регионального развития и благоустройства республики, с которым он недавно контактировал, был выявлен коронавирус.

Борисов узнал о его диагнозе вечером и ушел на изоляцию, несмотря на то, что утром сам получил отрицательный анализ на инфекцию.

В связи с заболеванием Нанкова министр регионального развития и благоустройства Петя Аврамова также ушла на самоизоляцию, ожидается, что аналогичные действия предпримут министр финансов Кирил Ананиев и министр сельского хозяйства Десислава Танева, которые также были с ним в контакте.

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принял решение отправиться на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию у одного из членов семьи.