Премьер Болгарии ушел на самоизоляцию

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ушёл на самоизоляцию после того, как у заместителя министра регионального развития и благоустройства республики, с которым он недавно контактировал, был выявлен коронавирус.
Борисов узнал о его диагнозе вечером и ушел на изоляцию, несмотря на то, что утром сам получил отрицательный анализ на инфекцию.
В связи с заболеванием Нанкова министр регионального развития и благоустройства Петя Аврамова также ушла на самоизоляцию, ожидается, что аналогичные действия предпримут министр финансов Кирил Ананиев и министр сельского хозяйства Десислава Танева, которые также были с ним в контакте.
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