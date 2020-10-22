Глава Минздрава Мурашко уйдет на самоизоляцию из-за COVID-19 у члена семьи

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22 октября 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принял решение отправиться на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию у одного из членов семьи.

Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов отметил в четверг, 22 октября, что Михаил Мурашко в настоящий момент чувствует себя хорошо и планирует в ближайшее время работать удаленно.

Напомним, что в сентябре текущего года другой российский министр трудилась дистанционно – глава Минкультуры Ольга Любимова. Решение об уходе на самоизоляцию она приняла после подтверждения коронавируса нового типа у ее отца.