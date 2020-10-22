В России выявили 15 971 новый случай заражения коронавирусом
22 октября 2020, 10:46[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 15 971. Об этом в четверг сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации, новые случаи заболевания были зафиксированы в 85 регионах Российской Федерации. В частности, как уточнили в оперштабе, у 4 116 (25,8%) зараженных не выявлено каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
С начала пандемии в России зарегистрировали 1 463 306 случаев заражения.
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