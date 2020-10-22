В России выявили 15 971 новый случай заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

22 октября 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 15 971. Об этом в четверг сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания были зафиксированы в 85 регионах Российской Федерации. В частности, как уточнили в оперштабе, у 4 116 (25,8%) зараженных не выявлено каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в России зарегистрировали 1 463 306 случаев заражения.