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В России выявили 15 971 новый случай заражения коронавирусом

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявили 15 971 новый случай заражения коронавирусом
анализ крови, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 15 971. Об этом в четверг сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания были зафиксированы в 85 регионах Российской Федерации. В частности, как уточнили в оперштабе, у 4 116 (25,8%) зараженных не выявлено каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в России зарегистрировали 1 463 306 случаев заражения.

ЕТ

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