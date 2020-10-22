Южноуральские детские сады не будут закрывать на карантин

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22 октября 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Несмотря на продление каникул в школах, дошкольные учреждения будут работать в прежнем режиме.

В министерстве образования и науки корреспонденту «Губерния» рассказали, что в случае возникновения внештатных ситуаций, детские сады смогут работать в режиме рабочих групп. Напомним, именно таким образом они работали этой весной.

По словам Светланы Платоновой, пресс-секретаря министерства образования, руководители учреждений смогут принять такое решение самостоятельно. В настоящее время все детские сада региона работают в штатном режиме.

Напомним, ранее стало известно, что в школах Челябинской области осенние каникулы будут продлены до двух недель. Такое решение принял Алексей Текслер. По его мнению, это поможет прервать цепочку респираторных заболеваний, а также за это время в школы будут дополнительно закуплены рециркуляторы воздуха и средства защиты.