Врач-терапевт Кондрахин назвал признаки коронавируса, которые нельзя игнорировать

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24 октября 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

человек в маске, фото: pixels.com

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь бессимптомно.

«Основной симптом, который бывает у людей, которые переносят его спокойней и легче, – это сильная слабость … это слабость во всем теле, ощущение полного обездвиживания, ощущение, что не хочется двигаться, чтобы оставили в покое. Второе – начинают проявляться боли в мышцах. Это могут быть руки, ноги, часто поясница. Боль в спине – кто на то обращает внимание? Где-то потянул, где-то плохо сидел… Это тоже один из симптомов новой инфекции. Ощущения, как при ОРВИ», - пояснил он изданию «Мир24».

Кондрахин отметил, что пациенты жалуются на ухудшение зрения, а именно сильное двоение в глазах. По его словам, глаза перестают фокусироваться, ощущение, что появляется близорукость: тяжело набирать смс, смотреть газеты, почту.

«Иногда в дебюте болезни возникает не легочная форма, а именно кишечная. Люди жалуются на слабость, а потом начинается понос на 5-6 дней, боли в животе, ощущение горения, а потом все заканчивается. При этом никаких изменений в легких, изменений запаха, вкуса … Последние данные показали, что в кишечнике вирус может около пяти недель находиться», - добавил он.

Врач также назвал тревожным признаком – температуру с утра 37,2-37,3, «это говорит о том, что организм требует обратить на себя внимание».