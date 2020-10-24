Онищенко попросил россиян не пренебрегать мерами эпидбезопасности

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24 октября 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: riafan.ru

Геннадий Онищенко. Фото: сайт ГД

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян соблюдать меры предосторожности в условиях распространения коронавируса.

Экс-глава Роспотребнадзора заметил, что лишь попросит «всех вместе и каждого в отдельности – соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать». Онищенко также отметил, что «все зависит от нас.

«Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни», – сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до двух дней.