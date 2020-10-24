Глава МИД Армении назвал трех противников армян в Карабахе

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24 октября 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Нагорный Карабах, фото: Tofik Babayev/XinHua/Globallookpress.com

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что их военным приходится воевать сразу с тремя противниками в Нагорном Карабахе. По его словам, это только усугубляет ситуацию.

«Особенность этого конфликта в том, что это не только агрессия со стороны Азербайджана… Существует прямое участие Турции, присутствуют иностранные террористы-боевики, которые противостоят армянам, и Азербайджан. Это лишь углубляет и усугубляет конфликт и кризис», - пояснил он.

Мнацаканян отметил, что «сердцем проблемы» является физическая безопасность соотечественников, их существование. Он добавил, что Армения не может ставить жизнь армян под угрозу. С начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе сёла «постоянно обстреливаются с беспилотников, подвергаются авиабомбардировкам, насчитывается около 90 тысяч беженцев, которые лишились своих домов и имущества, разрушена инфраструктура», уточнил дипломат.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.