Глава МИД Армении оценил переговоры с Помпео в Вашингтоне

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24 октября 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Зограб Мнацаканян, фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян прокомментировал переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео по ситуации в Нагорном Карабахе. Встреча состоялась в пятницу в Вашингтоне.

«Мы продолжим нашу работу по поиску пути к очень конкретным и важным целям: установление режима прекращения огня, возвращение к мирному разрешению», - высказал он.

Мнацаканян отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице России, США и Франции «более чем ясно» объяснили требование немедленного прекращения боевых действий. Кроме того, он назвал «воодушевляющими» заявления американской стороны, а переговоры с Помпео – «продуктивными».

«Важно, что американские усилия идут в консолидации с совместной общей работой сопредседателей Минской группы — США, России и Франции», - пояснил дипломат.

По его словам, введение миротворцев в Карабах был «одним из критических моментов дискуссии».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о появлении «очень хорошего прогресса» на переговорах по Нагорному Карабаху.

Также известно, о чем говорили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь США Майкл Помпео.