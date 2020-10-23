Трамп заявил о появлении «очень хорошего прогресса» на переговорах по Нагорному Карабаху
23 октября 2020, 21:56[ «Аргументы Недели» ]
В переговорах по конфликту в Нагорном Карабахе, которые в пятницу, 23 октября, проходят в Вашингтоне, есть «очень хороший прогресс». О прогрессе на переговорах госсекретаря США Майкла Помпео с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым заявил президент США Дональд Трамп.
Журналисты президентского пула со ссылкой на слава Трампа рассказали, что он участвует в посредничестве между Арменией и Азербайджаном, но американский лидер не стал сообщать, говорил ли он с главами армянской и азербайджанской дипмиссий. «Мы разговариваем с Арменией. У нас очень хорошие отношения с Арменией. Там живут очень хорошие, очень целеустремленные, невероятные люди. Посмотрим, что будет»,— цитирует Трампа «РИА Новости».
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