Трамп заявил о появлении «очень хорошего прогресса» на переговорах по Нагорному Карабаху

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23 октября 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото: twitter.com/realDonaldTrump

В переговорах по конфликту в Нагорном Карабахе, которые в пятницу, 23 октября, проходят в Вашингтоне, есть «очень хороший прогресс». О прогрессе на переговорах госсекретаря США Майкла Помпео с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым заявил президент США Дональд Трамп.

Журналисты президентского пула со ссылкой на слава Трампа рассказали, что он участвует в посредничестве между Арменией и Азербайджаном, но американский лидер не стал сообщать, говорил ли он с главами армянской и азербайджанской дипмиссий.

«Мы разговариваем с Арменией. У нас очень хорошие отношения с Арменией. Там живут очень хорошие, очень целеустремленные, невероятные люди. Посмотрим, что будет»,— цитирует Трампа «РИА Новости».

О чем говорили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь США Майкл Помпео.