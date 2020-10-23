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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили ситуацию вокруг Карабаха

, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили ситуацию вокруг Карабаха
Джейхун Байрамов, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня, находясь с рабочим визитом в Штатах, встретился с госсекретарем США Майклом Помпео. Была обсуждена ситуация в Нагорном Карабахе.

Джейхун Байрамов рассказал на встрече о "деструктивной политике Армении, целенаправленных обстрелах мирного азербайджанского населения, массовом привлечении иностранных наемников и террористов". Также политики обменялись мнениями об азербайджано-американских связях.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Помпео сегодня встретится в Вашингтоне с главами МИД Азербайджана и Армении.

НС

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