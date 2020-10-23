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Госсекретарь США Помпео сегодня встретится в Вашингтоне с главами МИД Азербайджана и Армении

, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

Госсекретарь США Помпео сегодня встретится в Вашингтоне с главами МИД Азербайджана и Армении
Майк Помпео, фото: twitter.com/SecPompeo

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 23 октября, проведет встречи в Вашингтоне с главами МИД Азербайджана Джейханом Байрамовым и Армении Зограбом Мнацаканяном. Помпео встретится отдельно с каждым министром и попытается поговорить об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

По сведениям издания "Политико" со ссылкой на государственные документы, с Байрамовым Помпео встретится первым.
На встрече будут присутствовать представители Франции и России. Вместе с США Франция и РФ входят в Минскую группу ОБСЕ, которая пытается разрешить конфликт в Нагорном Карабахе.

Госдеп США не уточняет, будет ли встреча вместе с главами МИД Азербайджана и Армении.
Майк Помпео в одном из выступлений ранее призвал Армению и Азербайджан соблюдать условия временного перемирия, которое было нарушено.

Госсекретарь США также осудил Турцию за вмешательство в конфликт и помощь Азербайджану.

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