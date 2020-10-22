Директор разведки США заявил, что Россия получила данные избирателей США

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22 октября 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

директор национальной разведки США Джон Рэтклифф на фото globallookpress.com/ Andrew Harnik

Иран и Россия получили данные избирателей Соединенных Штатов. С таким заявлением выступило директор национальной разведки Джон Рэтклифф.

Заявление уже назвали предупреждением. Директор национальной разведки выступил с ним на пресс-конференции. Главный разведчик США заявил, что Иран и Россия пытаются посеять беспорядки в стране перед выборами.

«Россия и Иран получили некоторую информацию о регистрации избирателей в США и пытаются посеять беспорядки на предстоящих выборах», — заявил директор Национальной разведки: «Мы уже видели, как Иран отправляет поддельные электронные письма, предназначенные для запугивания избирателей, разжигания социальных беспорядков и нанесения ущерба президенту Трампу».

Логика Ирана понятна. В этой стране до сих пор развивается черный флаг кровной мести. Он был поднят после убийства генерала Касема Сулеймани. Тегерану выгодно, чтобы Трамп перестал быть президентом США. Сейчас у него охрана слишком серьезная, чтобы Иран мог реализовать планы по возмездию.

Какое отношение имеет Россия к предполагаемой Вашингтоном предвыборной смуте, не совсем понятно. Утверждается, что информация была получена из государственных списков регистрации избирателей, и что получить их можно без особых проблем. Это говорит лишь о том, что эти списки уже есть у разведывательных ведомств всех стран.

Обвинения в адрес России построены на хорошо растиражированных в США антироссийских «страшилках». Публикации на эту тему обильно удобрены уточнениями из разряда «возможно», «не исключено» и т. д.

Возможно, Иран и разослал какие-то предупреждения американским избирателям. Адрес отправителя электронных сообщений можно вычислить по служебной информацию, которая содержится в каждом электронном письме. Россия к этим процессам не имеет никакого отношения.