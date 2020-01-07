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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 18+

Кровная месть может ограничиться убийством Трампа

, 14:05 [ «Аргументы Недели», , ]

Кровная месть может ограничиться убийством Трампа
Дональд Трамп на фото Globalluckpress/ Yuri Gripas

Мир может выдохнуть. Мудрый Иран принял взвешенное решение. Он не будет убивать планету. Все говорит о том, что убит будет один только Трамп. И скорее всего, возмездие обрушится также на тех исполнителей приказа, которые принимали участие в непосредственной ликвидации генерала Касема Сулеймани.

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Иран признал Пентагон террористической организацией. И это скупое поведение Тегерана настораживает. Весь ажиотаж вокруг убийства генерала Касема Сулеймани, по сути, создают преимущественно политологи и СМИ.

После убийства генерала Касема Сулеймани больше всего бушевал Дональд Трамп. Президент США использовал главное свое оружие — строчил твитты пулеметными очередями. Он верещал, как загнанный заяц. И это подогревало политический соус в блюде под названием «Международная политика».

Ответные угрозы в адрес США, нападение на американское посольство — все это лишь телевизионная картинка. Она напугала телезрителей по всему миру. Насмотревшиеся телевизор политологи громыхали прогнозами об эскалации конфликта. А люди услышали в этом совсем другое и теперь боятся третьей мировой войны.

На самом деле, все понимают, что публичные обвинения в терроризме, брошенные в адрес Трампа и Пентагона, не стоят больше слов. Политический вес Вашингтона сегодня достаточно высок, чтобы президент Соединенных Штатов не понес ровным счетом никакое наказание за какое бы то ни было жестокое преступление.

И по большому счету Тегеран молчит. Молчит тяжело, как молчит человек, задумавший что-то серьезное. Об этом говорит красный флаг мести, который был поднят над мечетью Джамкаран спустя некоторое время после убийства генерала Касема Сулеймани.

Его подняли без лишней шумихи. Просто вынесли, прикрепили на флагшток и подняли. Это значит, что решение уже вынесено. И оно выглядит, как приговор.

На самом деле, кровная месть для мусульман — это что-то из ряда вон выходящее. Она широко практиковалась на Ближнем Востоке до появления ислама. В древние времена за раба могли убить свободного человека, за женщину — мужчину. Пророк Мухаммед запретил мстить. И теперь решение о наказании преступника принимает суд.

Впрочем, в истории ислама был случай кровной мести. Ее объявили после убийства внука пророка Мухаммеда. Тогда шииты подняли красный флаг. Вот и теперь, шииты подняли красный флаг мести над мечетью Джамкаран после убийства генерала Касема Сулеймани.

На самом деле, кровная месть не обязывает «кровников» к сиюминутному ответу. Они заявили, что намерены отомстить и имеют полное право выжидать. Со стороны Ирана это было мудро. Тегеран не спровоцировал войну на Ближнем Востоке, и одновременно показал мусульманскому миру, что не намерен прощать вопиющее преступление.

Шариатский суд запрещает наказывать всех подряд. Наказание должен понести только виновный. Приказ об убийстве генерала Касема Сулеймани отдал Трамп. Исполнителями были американские военные. Красный флаг мести над мечетью Джамкаран говорит о том, что убиты будут только военные исполнители преступного приказа и Трамп, и что только на них объявлена охота.

До американских военных у иранского спецназа руки могут дотянуться уже сейчас. Рано или поздно иранцы узнают, кто именно исполнял приказ американского президента, а потом нанесут удар.

Сам Трамп теперь находится под постоянной угрозой. Скорее всего, на него начнутся покушения. Это произойдет не прямо сейчас. Потом. Прямо сейчас до него добраться сложно. Его безопасность обеспечивает три кольца очень профессиональной охраны.

А потом Трамп перестанет быть президентом страны. И три кольца охраны у него снимут. Тода у «кровников» появится возможность до него добраться. И искать они его будут по всей планете. Красный флаг над мечетью Джамкаран говорит о том, что приговор уже вынесен.

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