В Иране открыт сбор средств по смс на убийство Трампа

//В мире 13+

8 января 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова ]

Фото: соцсети

Вокруг Белого дома в Вашингтоне усилили меры безопасности после ударов Ирана по американским военным базам в Ираке. Ранее ведущий траурной церемонии генерала Сулеймани предложил иранцам собрать 80 миллионов долларов за голову Трампа. Это заявление уже осветило государственное иранское телевидение, открыт сбор средств по SMS для пожертвований на убийство главы США. «Аргументы недели» выяснили, что иранцы поддерживают идею, для них такая практика нормальна.

Иран признал США террористической организацией, а террористом номер один — Трампа. Арабский мир в социальных сетях репостит высказывание Трампа 2012 года. Сейчас его слова выглядят крайне иронично:

Трамп в 2012 году: "Не позволяйте Обаме разыграть иранскую карту, чтобы начать войну, чтобы выиграть выборы, будьте осторожны, республиканцы!"

Напомним, Трамп написал, что, если Иран своими действиями создаст угрозу для американских граждан или американских интересов, США будут готовы немедленно нанести удар по 52 объектам в самом Иране, которые представляют чрезвычайную важность для Исламской Республики и её культуры. И все эти объекты, как и сам Иран, испытают удар небывалой силы. «Америка не хочет новых угроз» — заключил тогда Дональд Трамп. 52 цели, по мысли Трампа, должны представлять тех самых 52 американцев, которые когда-то Иран захватил как заложников в ходе революционных событий 1979 года в Иране. Такое заявление вызвало шквал возмущения в Сети.

Угрозы Трампа прозвучали после того, как Иран, вслед за убийством командующего элитным спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касэма Сулеймани, имея на то все основания, пообещал дать на это преступление жесткий ответ.

Некоторые комментарии арабских пользователей Сети по теме иранского конфликта:

«Поспешите! Прежде, чем Америка на это решится, мы должны ударить первыми… Тогда только это будет иметь смысл.»

«Если кто-то осмелится ударить по Ирану, заполыхает весь мир.»

«О горе! Если Иран будет уничтожен…»

«Привет, привет, привет, доктор дипломатии! Мы запомнили эти слова…»

«Уважаемый, дорогой Зариф (иранский дипломат и государственный деятель), неужели и ты в кои-то веки отважился на жесткие слова и лязгнул зубами?»

Так, арабский мир пропитался ненавистью и презрением к главе США. Естественно, происходящее унизительно для самодовольной Америки. Но получить по лбу ближневосточной «ядреной бомбой» ей же будет намного больнее. Нам остаётся надеяться на самый мирный исход этого конфликта из всех возможных вариантов развития.