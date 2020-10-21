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Евросоюз созвал на 29 октября экстренный саммит из-за ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС, Интерфакс

Евросоюз созвал на 29 октября экстренный саммит из-за ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа
фото: pixabay.com

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвал на 29 октября экстренный саммит глав государств и правительств Европейского союза в формате видеоконференции из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции нового типа COVID-19.

На конференции планируется выработать общий подход к введению необходимых мер для профилактики распространения коронавируса.

В ряде европейских стран растет число инфицированных. Коронавирус подтвержден у главы Минздрава Йенса Шпана.
Из-за роста числа заразившихся коронавирусом в крупных городах Франции в целях предотвращения распространения инфекции ввели комендантский час.

Число выявленных за минувшие сутки случаев заражения коронавирусом в Италии впервые за время эпидемии превысило 15 тысяч. 

Власти центральной области Италии Лацио, столицей которой является Рим, ввели с 23 октября комендантский час. Гражданам будет запрещено выходить на улицу после 24 часов и до 5 часов утра. Власти Лацио частично отправили на дистанционное обучение школьников старших классов и перевели в онлайн-режим 75% занятий студентов в университетах.

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