Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заразился коронавирусом нового типа
21 октября 2020, 19:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заразился коронавирусом. Об этом рассказала пресс-служба возглавляемого им ведомства.
Тест на COVID-19 Шпана показал положительный результат. Сейчас мужчина находится на домашнем карантине. До этого он имел лишь "симптомы простуды»..
В министерстве здравоохранения подчеркнули: все лица, которые находились в контакте с зараженным, проинформированы об инфицировании главы Минздрава.
Уточняется: члены кабмина не уйдут на карантин из-за коронавирусной инфекции у Шпана, поскольку заседание проводилось при соблюдении всех правил гигиены и дистанции, так что автоматической изоляции не потребуется.
Ранее сообщалось: три футболиста молодежной команды «Тамбова» заразились коронавирусной инфекцией.
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