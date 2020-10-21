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Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заразился коронавирусом нового типа

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заразился коронавирусом нового типа
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заразился коронавирусом. Об этом рассказала пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Тест на COVID-19 Шпана показал положительный результат. Сейчас мужчина находится на домашнем карантине. До этого он имел лишь "симптомы простуды»..

В министерстве здравоохранения подчеркнули: все лица, которые находились в контакте с зараженным, проинформированы об инфицировании  главы Минздрава.

Уточняется:  члены кабмина не уйдут на карантин из-за коронавирусной инфекции  у Шпана, поскольку заседание проводилось при соблюдении всех правил гигиены и дистанции, так что автоматической изоляции не потребуется.

Ранее сообщалось: три футболиста молодежной команды «Тамбова» заразились коронавирусной инфекцией.

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