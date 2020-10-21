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Три футболиста молодежной команды «Тамбова» заразились коронавирусной инфекцией

, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Три футболиста молодежной команды «Тамбова» заразились коронавирусной инфекцией
Футбол. Фото: pixabay.com

Три футболиста и один представитель персонала молодежной команды "Тамбова" заразились коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в пресс-служба Российской премьер-лиги.

Уточняются: имена больных не сообщаются. Спортсмены изолированы от команды и находятся под наблюдением медиков.

"Тамбов" должен сыграть в гостях с "Краснодаром" 23 октября в рамках седьмого тура молодежного первенства. После пяти встреч команда занимает пятое место в группе A, набрав 7 очков.

Ранее сообщалось: в Италии зафиксирован новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса.

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