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В Италии зафиксирован новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Италии зафиксирован новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Вирус. Фото: pixabay.com

Число выявленных за минувшие сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией  в Италии впервые за время эпидемии превысило 15 тысяч. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Уточняется: за последние 24 часа коронавирусом заболели 15 199 человек. Предыдущий рекорд зафиксирован 18 октября, когда сообщалось о 11 705 случаях.

Согласно обнародованным 21 октября данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 449 648 подтвержденных случаев COVID-19.

Ранее сообщалось: вирусолог Анатолий Альштейн спрогнозировал, сколько еще продлится пандемия COVID-19 в РФ.

ЕЧ

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