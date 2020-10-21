Вирусолог Анатолий Альштейн спрогнозировал, сколько еще продлится пандемия COVID-19 в РФ

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21 октября 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал, какие показатели будут свидетельствовать о завершении пандемии в РФ.

По словам медика, говорить об этом можно будет, когда число новых случаев по стране начнет исчисляться сотнями заболевших, а по Москве – десятками. Также летальность должна снизиться до уровня 0,1% от числа заболевших.

"Но боюсь, что такого не следует ожидать не только в декабре 2021 года, но и в декабре 2022-го", - отметил эксперт.

Альштейн добавил: он сдержанно воспринимает призывы ввести в стране жесткий карантин, так как данная мера нанесет тяжелый удар по экономике, но при этом не будет гарантировать "исчезновение" коронавирусной инфекцией.

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